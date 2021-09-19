اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 سبتمبر 2021 08:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: إنشاء محطة رياح بقدرة 250 ميجا وات وبتكلفة 4 مليارات جنيه بخليج السويس

الأحد، 19 سبتمبر 2021 04:00 ص
الكهرباء: إنشاء محطة رياح بقدرة 250 ميجا وات وبتكلفة 4 مليارات جنيه بخليج السويس الدكتور أيمن حمزة
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تقوم حاليًا بإنشاء مشروع طاقة رياح بقدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات جنيه.
 
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم البدء فى تشغيل المحطة بداية عام 2023، موضحا أنه من المتوقع أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من 3 آلاف ميجاوات تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية.
 
وقال حمزة، إن الهيئة تنفذ أيضًا مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميجاوات في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، ينتظر بدء تشغيله منتصف العام المقبل.
 
وأضاف حمزة، أن إجمالي الطاقة المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة خلال العام المالي 2020/2021  بلغت حوالى 4508 جيجا وات ساعة، والتى ساهمت فى توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2 مليون 200 الف  طن ثانى أكسيد الكربون.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خطوات يجب اتخاذها حال فقد كارت شحن عداد الكهرباء.. تعرف عليها

السبت، 18 سبتمبر 2021 05:30 ص

الكهرباء: ضبط مخالفين استبدلوا العداد مسبوقة الدفع بصناديق فارغة

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 07:00 ص

الكهرباء تنفذ 415 ألف عملية تركيب لعداد كودى من أصل 2 مليون 700 ألف.. ومواطنون بالجيزة: تقدمنا بطلب على "المنصة الموحدة" ولا توجد استجابة حتى الآن.. الوزارة ترد: نسابق الزمن لتثبيت 2 مليون عداد بشكل تدريجى

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 02:00 ص

الكهرباء: الطاقة المتجددة ساهمت فى توفير 750 ألف طن بترول مكافئ

الخميس، 16 سبتمبر 2021 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة