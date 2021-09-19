الكهرباء: إنشاء محطة رياح بقدرة 250 ميجا وات وبتكلفة 4 مليارات جنيه بخليج السويس

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تقوم حاليًا بإنشاء مشروع طاقة رياح بقدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم البدء فى تشغيل المحطة بداية عام 2023، موضحا أنه من المتوقع أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من 3 آلاف ميجاوات تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية.

وقال حمزة، إن الهيئة تنفذ أيضًا مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميجاوات في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، ينتظر بدء تشغيله منتصف العام المقبل.

وأضاف حمزة، أن إجمالي الطاقة المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة خلال العام المالي 2020/2021 بلغت حوالى 4508 جيجا وات ساعة، والتى ساهمت فى توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2 مليون 200 الف طن ثانى أكسيد الكربون.