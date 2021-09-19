اليوم السابع
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"الفول النابت وحلوى الأطفال وحلقات الذكر".. احتفالية مسائية بمقام السيدة زينب بأسوان.. فيديو لايف وصور

الأحد، 19 سبتمبر 2021 01:11 ص
"الفول النابت وحلوى الأطفال وحلقات الذكر".. احتفالية مسائية بمقام السيدة زينب بأسوان.. فيديو لايف وصور
أسوان – عبد الله صلاح

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احتفل أبناء الطرق الصوفية بليلة السيدة زينب بمدينة أسوان، والتى يحرصون على إقامتها فى مساء يوم السبت من كل أسبوع بخلاف الاحتفال بمولد السيدة زينب والذى يقام فى شهر رجب من كل عام.
 
 
وتوافد عدد كبير من المريدين واتباع الطرق الصوفية على مقام السيدة زينب بمدينة أسوان، للاحتفال بليلة السبت التى تتضمن حلقات ذكر "حضرة" وتلاوة قران، بجانب إقامة الموائد وخاصة أكلة "الفول النابت" التى يشتهر بها مولد أسوان، علاوة على انتشار الباعة الجائلين وباعة الحلوى للأطفال والكبار، وسط حضور كبير للأسر والمواطنين.
 
 
 
وأكد عدد من الحاضرين لـ"اليوم السابع"، أن الليلة تقام يوم السبت من كل أسبوع بخلاف الاحتفال بمولد السيدة زينب فى شهر رجب من كل عام هجرى، وفى هذه الليالى الأسبوعية يتوافد الناس للحصول على البركة والمشاركة فى الثواب لإطعام الضيوف والمحتاجين بجانب طقوس حلقات الذكر والمديح، التى يحرصون على إقامتها منذ عشرات السنين.
 
الأسر-والأهالى
الأسر-والأهالى

الأطفال-فى-الموالد
الأطفال-فى-الموالد

الباعة-فى-الليلة
الباعة-فى-الليلة

حلقات-الذكر
حلقات-الذكر

صحفى-اليوم-السابع-مع-أحد-المريدين
صحفى-اليوم-السابع-مع-أحد-المريدين

 


مولد السيدة زينب

مقام السيدة زينب

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