اليوم السابع
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الطفلة "حبيبة" أميرة الإنشاد الدينى وقراءة القرآن الكريم ببنى سويف.. لايف

الأحد، 19 سبتمبر 2021 01:45 م
الطفلة "حبيبة" أميرة الإنشاد الدينى وقراءة القرآن الكريم ببنى سويف.. لايف الطفلة حبيبة ملكة الإنشاد الدينى
بنى سويف - هانى فتحى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع الطفلة حبيبة مصطفى، ابنة محافظة بنى سويف، والتى تمتاز بالإلقاء فى الإنشاد الدينى وقراءة القرآن الكريم، وقالت حبيبة إنها تحفظ القرآن الكريم وهى فى الثالثة من عمرها، مشيرة إلى أنها ستختم حفظ القرآن الكريم الأسبوع القادم .

وقالت حبيبة إنها فى الصف الخامس الابتدائى وتتعلم حفظ القرآن الكريم داخل الكتاب الخاص بالشيخ محمد رمضان مشيرة إلى أن الشيخ يقيم لهم العديد من المسابقات فى حفظ القرآن الكريم على مستوى المحافظة.

وأكدت حبيبة إنها تتمنى أن تكون طبيبة فى المستقبل مشيرة إلى أن والدتها تقدم لها كل الدعم والمساعدة.

 

 


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