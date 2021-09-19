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التضامن: نعمل على برنامج لرعاية غير القادرين على سداد المصروفات المدرسية

الأحد، 19 سبتمبر 2021 12:00 ص
التضامن: نعمل على برنامج لرعاية غير القادرين على سداد المصروفات المدرسية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن الوزارة منذ عام 2015 تتبنى مفهوم للفقر يشمل التعليم أو الصحة والسكن الأمن والثقافة والوعي والدخل، موضحة أن برنامج التنمية لتكافؤ الفرص التعليمية جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا يجوز أن يتخلف أحد عن التعليم بسبب الفقر أو الإعاقة، قائلة: نعمل على برنامج لرعاية غير القادرين على سداد المصروفات المدرسية.
 
 
 
وأضافت وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنه جرى بدأ برنامج التنمية لتكافؤ الفرص التعليمية بشكل دقيق لبحث حالة الأسر الغير قادرة على دفع المصروفات المدرسية.
 
 
وأكدت أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمعرفة الأسر المتأخرة عن سداد المصروفات المدرسية، ويتم دراسة حالة تلك الأسر للوقوف على أسباب عدم السداد، بالإضافة إلى أنه يتم دراسة قاعدة بيانات أسر تكافل وكرمة والأسر التي على حافة الفقر، مؤكدة أن الوزارة تقوم بسداد المصروفات عن تلك الأسر بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

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التعليم

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