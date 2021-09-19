التضامن تخصص جناح لمنتجات البائع الفصيح بمعرض تراثنا وتوفر دعما ماديا و تدريبيا

كتب أيمن رمضان

علقت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التضامن الاجتماعى،على البائع الفصيح الذى استطاع تصنيع بعض الأدوات الصغيرة التي يتم إستيرادها من الخارج مثل التماثيل الصغيرة والطفايات، قائلة:"شيء يبعث على الفخر".

وأضافت وزيرة التضامن خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة" والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أنها ستخصص جناح بمعرض تراثنا، لـ أيوب عبد اللاه، المعروف إعلامياً بـ البائع الفصيح، من أجل عرض منتجاته.

وأكدت الوزيرة ، أنها سترسل مسؤولي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فرع محافظة قنا، إلى منزل البائع الفصيح، من أجل الوقوف على احتياجاته التمويلية أو التدريبية، وتابع:" أحنا بندور على اللى زيك ..طريقتك في التسويق تدرس..طريقة كلامك مهنى وطالع من القلب واللى طالع من القلب بيوصل للقلب".