البرلمان العربى يؤكد دعمه لنهج الرئيس السيسي عربيا وإقليميا

بيشوى رمزى

أعرب رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى، عن دعمه لكافة القضايا الإستراتيجية التي تهم الدولة المصرية، مؤكدا أنه يثمن ويساند التحركات الكبيرة والمهمة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، مشيداً بالدور الرائد الذي يقوم به في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، فضلاً عن تصديه للكثير من التحديات التي مثلت تهديداً للأمن القومي العربي.

كما أكد رئيس البرلمان العربي حرصه الشديد على أن يكون مجلس الشيوخ المصري مشاركاً في كافة البرامج والفعاليات التي ينظمها البرلمان العربي، سواء من خلال البرامج التدريبية والدبلومات التي ينظمها في مجال بناء قدرات البرلمانيين وتمكين البرلمانيات، أو في إطار الاستفادة من الشراكات التي دشنها البرلمان العربي مؤخراً مع بعض المؤسسات الدولية والبرلمانية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التحديات الكبيرة التي تواجهها الأمة العربية في الوقت الحالي، تتطلب أن يكون هناك دور فاعل ومؤثر وقوي للبرلمانيين في معالجة هذه التحديات والتصدي لها، وذلك في إطار تكامل الأدوار بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية.

ومن جانبه، أثنى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري، على التحركات الجادة والهامة التي يقوم بها البرلمان العربي، مؤكداً حرص مجلس الشيوخ المصري على تعزيز أدوات التنسيق والتواصل المستمر مع البرلمان العربي وتكثيف التعاون في كافة القضايا التي تخدم مصالح الشعوب العربية. وأضاف أن البرلمان العربي استطاع أن يمد جسور التفاهم والحوار مع البرلمانات العربية والبرلمانات الإقليمية والدولية، مما انعكس إيجابياً في طريقة التعامل الدولي مع القضايا العربية.