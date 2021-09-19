البابا تواضروس يحتفل مع أوائل الإسكندرية.. حفل بالكاتدرائية لتكريم المتفوقين.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

شهد البابا تواضروس الثاني بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، حفل تكريم أوائل "الثانوية العامة والدبلومات الفنية والجامعات والدراسات العليا"، وتضمن الحفل فقرات للترانيم، وقام البابا تواضروس الثانى يرافقه الأنبا بافلى والأنبا ايلاريون بتسليم الطلاب المتفوقين ميداليات التكريم.

فيما شهد البابا تواضروس الثانى، اليوم، حفل لجنة خدمة مكافحة الإدمان بالإسكندرية بحضور أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

وبدأ الحفل بكلمة للقس ثاؤفيلس لطفي مسؤول الخدمة بالإسكندرية قدم فيها عرضًا عن طبيعة الخدمة، تبعتها عدد من الفقرات، وبعدها قدم بعض من الشباب المتعافين تجاربهم مع التغيير الذي قدمته الخدمة في حياتهم وناقش قداسة البابا كلًّا منهم على حدى وشجعهم، ثم ألقى نيافة الأنبا بافلي مسؤول خدمة مكافحة الإدمان بالإسكندرية.

واختتم قداسة البابا بكلمة عن حضن المسيح على الصليب ثم سلم قداسته شهادات تقدير للمتعافين الذين أنهوا فترة علاجهم في خدمة الابن الشاطر.