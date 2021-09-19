الانتهاء من تطوير 1413 قرية بـ"حياة كريمة" فى يونيو 2022

كتبت إيمان على

تأتى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولتجسد البعد الاجتماعى للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التى تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية، كما أنها تجعل مصر فى مصاف دول العالم التى تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى الريف.

وحسب تصريحات مسبقة للدكتور ولاء جاد الكريم، فإن مشروع حياة كريمة مشروع القرن الحقيقى لمصر لأسباب كثيرة منها 700 مليار جنيه أكبر موازنة استثمارية واستفادة 58 مليون مصر سيحدث تحولا كبيرا في حياتهم ، موضحا أنه تم الانتهاء من تطوير 375 قرية وستنتهى من تطوير 1413 قرية في 30 يونيو 2022، كما ستنتهى من تطوير كل قرى الريف المصرى في 30 يونيو 2024.

ويقدر معدل النمو بين استثمارات القرى الأكثر احتياجًا في آخر ثلاث سنوات ومخصصات عام 21/2022 بلغ 1500%، كما تلاقت أهداف ومحاور عمل "حياة كريمة" مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ونرصد كيف تم ذلك:

- "القضاء على الفقر" ومراعاة توصيل المرافق للقرى والنجوع والكفور، والتكامل مع برنامج "تكافل وكرامة".

- "القضاء التام على الجوع"بدعم الغذاء، وتوفير المنافذ التموينية المتنقلة، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

- الاهتمام بمنظومة الصحة، بتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة وسيارات الإسعاف.

- بذل جهود ضبط النمو السكاني، والمنظومة المتكاملة لجمع المخلفات.

- تقديم الخدمات الشبابية والرياضية، وتوفير قوافل طبية .

- تحقيق "التعليم الجيد" بالتوسع في إنشاء المدارس والفصول في المناطق المحرومة، وتوفير الفصول المتنقلة .

- "المساواة بين الجنسين" بتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

- "المياه النظيفة والنظافة الصحية" من خلال التوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

- "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتوفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية.

- "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" بتوفير فرص عمل لأهالي القرى، والعمل بالمشروعات .

- "الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية" بتوطين الصناعة المصرية وتوطين المشتريات وإنشاء مجمعات حرفية.

- "الحد من أوجه عدم المساواة" بتوفير مراكز التأهيل الاجتماعي، والاكتشاف المبكر للإعاقة.

- "مدن ومجتمعات محلية مستدامة" بتوفير منظومة واحدة للخدمات الحكومية، ورصف الطرق، وتوفير سكن كريم.

- "الاستهلاك والإنتاج المسؤولان" بتنفيذ ومعالجة محطات الصرف الصحي الثلاثية، ووحدات البيوجاز ودمج معايير الاستدامة البيئية.

- "السلام والعدل والمؤسسات القوية" بلجنة يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتوحيد الإدارة المالية للمشروع.

- "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" بتشكيل لجان لتنمية القرى لتحديد الأولويات وتعزيز المسؤولية المجتمعية .