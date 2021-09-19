اسمع واخشع.. تلاوة رائعة بصوت الشيخة سهير أشهر قارئة قرآن فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع الشيخة سهير، أشهر قارئة قران فى الدقهلية، صاحبة صوت كروانى، يجذب القلوب قبل الأذن.

وتقول الشيخة سهير إنها ولدت بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وأنها حفظت القرآن الكريم فى سن مبكرة، ومنذ نعومة أظافرها فى عمر ست سنوات على يد الشيخ حافظ، فقد كانت جدها حريصاً على تحفيظها القرآن فى كُتاب القرية، فقد نشأت في عائلة متدينة تحب القرآن.

وتابعت الشيخة سهير، أن معلمي كان يضربني بالعصا لكى أحفظ القرآن، بالتجويد لذا قمت بحفظ القرآن كامل وبأحكامه كاملة.

وأشارت إلى أنها كانت تخرج للمشاركة فى ختام القرآن مع مجموعة من الشيوخ، فى بعض المناسبات واكتسبت شهرة واسعة نتيجة لصوتها.

وقالت إن من أكثر الشخصيات التي كان لها أثر في حياتها، هما الشيخ محمد المنشاوى، ومصطفى إسماعيل، فكنت لا أنام إلا على صوت إذاعة القرآن الكريم، وأحب صوت الشيخ كامل يوسف البهتيمى.

وأضافت، فى هذا الأيام يوجد أصوت أحب أسمعها ومنها الشيخ حجاج الهنداوى، وعن أخطاء بعض الشيوخ الجدد قالت: أوجه له النصيحة فى السر حتى لا أحرجه.