اليوم السابع
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إنشاء معمل مهارات لخدمة القطاع الطبى بجامعة بنى سويف بدعم من صندوق تحيا مصر

الأحد، 19 سبتمبر 2021 08:22 م
إنشاء معمل مهارات لخدمة القطاع الطبى بجامعة بنى سويف بدعم من صندوق تحيا مصر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إنشاء معمل مهارات لخدمة جميع كليات القطاع الطبى بالجامعة لتدريب طلاب البكالوريوس والدراسات العليا على غرار الموجود بجامعات عين شمس، والقاهرة، والإسكندرية، والجلالة وذلك بدعم من صندوق تحيا مصر وبتكلفة تصل إلى 12 مليون جنيه.

وأشار الدكتور منصور حسن، إلى أنه تم استقبال لجنة من قبل شئون المجلس الأعلى للمستشفيات وبحضور الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب البشرى، والدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفيات جامعة بنى سويف وذلك لوضع التصور الكامل للمعمل وتحديد المكان والمساحة المناسبة لخروج المعمل فى أفضل صورة ممكنة على أرض الواقع.

وأكد رئيس الجامعة أن القيادة السياسية تولى اهتماما حقيقيا بالبحث العلمى والباحثين خاصة بالجامعات الإقليمية وهو الرهان الحقيقى الذى تقوم عليه الجمهورية الجديدة بمختلف أركانها.


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