أسيوط تشارك فى اليوم العالمى للنظافة بحملات وندوات توعية وزراعة أشجار

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة الطرق الممكنة وذلك تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة طبقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030 لافتاً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتطوير كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وتحسين مستوى البيئة عن طريق تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات والتوسع فى إنشاء المحطات الوسيطة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة.

وأشار إلى إنشاء 4 محطات انتقالية وسيطة للمخلفات الصلبة جارى انشائها بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وتعظيم الاستفادة منها.

وفى هذا الإطار شاركت محافظة أسيوط فى اليوم العالمى للنظافة من خلال عدد من الجمعيات والوحدات المحلية بقرى ومراكز المحافظة وذلك تحت اشراف الإدارة العامة للمخلفات البلدية بالمحافظة وبدعم من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.

وشارك فى الحملة 90 شاب وفتاه بالإضافة إلى عمال الوحدات المحلية بمحافظة أسيوط حيث تم خلال الحملة تكثيف اعمال النظافة وقيام الشباب المشارك بتوعية المواطنين وحثهم على التعاون مع الإدارة المحلية كما تم زراعة بعض الأشجار كرمز للتحول إلى الأخضر فضلاً عن تنظيم أنشطة للأطفال من خلال تلوين رسومات توعوية لغرس مفهوم النظافة وعدم إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لها، وهو ما أسفر عن جمع كميات من المخلفات بلغت حوالى 3 طن مخلفات بحى غرب وطن بقرية المطيعة التابعة لمركزى أسيوط، و2 طن بقريتى مسرع وأولاد رايق بمركز أسيوط.



محافظة أسيوط تشارك في اليوم العالمي للنظافة



اليوم العالمي للنظافة