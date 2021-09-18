"مياه المنوفية" تنفذ دورات تدريبية للعاملين بالشركة فى مختلف التخصصات

المنوفية - محمد فتحى

قال الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إنه إيماناً من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشرى، وتماشياً مع سياسة الدولة فى التوجه إلى التحول الرقمى، نفذت الإدارة العامة للتدريب برامج تدريبية مختلفة، ضمن خطة الاحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة.

وأوضح، أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ دورة المسار الوظيفى لقياس المياه وانواع العدادات تهدف للتعرف على أنواع العدادات والطرق المختلفة لتقدير استهلاك المياه والصعوبات التى تواجه استخدام العدادات وكيفية التعامل معها، والتعرف على الشروط العامة والفنية لتركيب عدادات المياه المنزلية والدورة المستندية لأعمال تسجيل القراءة وكيفية التعامل مع الوصلات الخلسة ومخالفة شروط التعاقد.

وأشار، إلى أنه تم تنفيذ تدريب حول طرق استخدام الكيماويات فى المحطات السطحية والجوفية للتعرف على منظومة الشبه وكيفية ضبط جرعه الشبه ومعايرة طلمبة حقن الشبة، وايضا التعرف على منظومة الكلور وكيفية تشغيل المنظومة وايضا التعرف على المبخرات وكيفية تشغيلها واتباع تعليمات التشغيل الخاصة بمخزن الكلور واخيرا التعرف على برج التعادل.

وأضاف، يستمر مركز التدريب فى تقديم دورات فى مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى والتى شملت تنفيذ دورة تدريبية لتحسين اداء العاملين فى استخدام برنامج word بهدف صقل مهارات العاملين فى مختلف التخصصات وتطوير الأداء، دوره اساسيات التشغيل لمكونات المحطات والشبكات وكذلك دوره المسار الوظيفى اساسيات المعالجة ومكونات المحطة.