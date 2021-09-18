محافظ الوادى الجديد: الانتهاء من تنفيذ 50% من مشروعات حياة كريمة بالفرافرة

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

انتهت الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من تنفيذ 50% من مشروعات الصرف الصحي بمركز الفرافرة في الوادي الجديد.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفى ، اليوم السبت، إنه يجري إنشاء 16 شبكة مياه جديدة، ومد 10 شبكات أخرى في مختلف المناطق المستهدفة بنسبة تنفيذ بلغت 30 %، تمهيدًا لبدء أعمال تنفيذ الطرق بعد انتهاء أعمال البنية التحتية.

وأضاف الزملوط، أن المحافظة وفرت كافة قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات بإجمالي 107 قطعة، دون أية معوقات، وتوفير قطع أراضي لإنشاء 7 مجمعات صناعية حرفية بمركز الفرافرة، ضمن محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمواطنين بالقرى لتمكينهم اقتصاديًا.

وأشار الزملوط، إلى أن المبادرة تستهدف 4664 منزلًا، ما بين إنشاءٍ جديد لـ 2391 وحدة سكنية، ورفع كفاء لـ (2273) وحدة سكنية أخرى، أما عن قطاع المحليات فقد بلغت نسبة التنفيذ 19% لأعمال إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية والتي تشمل (مكتب شهر عقاري – مكتب بريد – مركز تكنولوجي – سجل مدني – مكتب تموين – وحدة اجتماعية – وحدة محلية).

وأفاد المحافظ ، أنه فيما يخص القطاع الصحي فيعد تطويره تحديًا حقيقيًا في ظل الظروف الصحية التي يشهدها العالم، والتي تتطلبُ مزيدًا من الاهتمام والحرص لضمان سلامة المواطنين ، و يجري إنشاء 8 وحدات صحية، و8 نقاط إسعاف في كلٍ من (أبو منقار الأم، بئر 5، أبو هريرة الأم، الشيخ مرزوق، الكفاح الأم، عثمان بن عفان، اللواء صبيح، عبد المجيد الجغيل)، وإمداد المنشآت الصحية بما يلزم من أجهزة ومعدات، ومستلزمات طبية، وكوادر مؤهلة ، فضلاً عن مشروعات إنشاء ورفع كفاءة المدارس والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية والتي بلغت نسبة تنفيذها 70% من الأعمال التي تشمل 21 مشروعاً.

جدير بالذكر، أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" تنفذ بمركز الفرافرة في 28 تجمعًا سكنيًا هي: قرى أبو منقار و 5 توابع لها (أبو منقار الأم - طلعت ضرغام - بئر 4 - بئر 5 - بئر 6 - بئر 7)، وقرى أبو هريرة و 4 توابع لها (أبو هريرة الأم – عمر بن الخطاب – خالد بن الوليد – زراعة 14 – زراعة 16)، قرى الخير والنماء و4 توابع لها (الخير والنماء الأم – الشيخ مرزوق – عطية الشيخ مرزوق – زراعة 10 – الأمل)، قرى الكفاح بإجمالي 7 توابع هي: (الكفاح الأم – أبو الهول – أبو بكر الصديق – عثمان بن عفان – الرواد – عين التنين- العزبة)، قرية صبيح وتوابعها وهى (صبيح الأم – على بن أبى طالب)، قرى النهضة وتوابعها وهي (عبد المجيد الجغيل – عائشة عبد الرحمن)، وفي منطقتين بمدينة الفرافرة، هما (عبد المنعم رياض – أحمد بدوي).