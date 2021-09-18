سيارة "معا نطمئن" تجوب كفر الشيخ للتسجيل واستقبال المواطنين لتلقى لقاح كورونا.. فيديو

كفر الشيخ - محمد سليمان

رصد تليفزيون "اليوم السابع"، توافد المواطنين على سيارات حملة معا نطمئن، لتسجيل الأسماء لتلقى لقاح كورونا بعدد من المواقع بمدينة كفر الشيخ.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الحملة على مستوى الجمهورية، لاستقبال المواطنين لتسجيل الأسماء من خلال فريق بالحملة بالرقم القومى وبعد دقائق تصل للمواطن رسالة.

وأضافت سلام، أنه تم تحديد 8 مواقع تتمركز بها الحملات لاستقبال المواطنين والتى تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع انطلاق أتوبيسات وسيارات حملة "معا نطمئن.. سجل الآن" لتشجيع المواطنين على التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة ومديرية الصحة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هذه الحملات، لرفع مستوي الوعي لدي المواطنين، بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع، من خطر الإصابة ولتشجيعهم على التسجيل وتلقي اللقاح حرصاً علي حياتهم وسلامتهم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحديد 8 مواقع تتواجد بها السيارات، وهي المزلقان الوسطاني، ومزلقان الشرعية " الإنشاء والتعمير"، ومجمع المواقف، ومسجد الخياط، ونادي كفر الشيخ الرياضي، ومسجد سيدي طلحه، وميدان الـ47.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الأطقم الطبية ستستقبل المواطنين، لتقديم خدمة المساعدة في التسجيل الفوري لمن يتعثر في التسجيل وتسهيل إجراءات تسجيل البيانات إلكترونياً، وسرعة إجراءات تلقي التطعيم، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.