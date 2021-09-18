اليوم السابع
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رئيس جامعة دمنهور: الانتهاء من تطعيم جميع العاملين والموظفين و25% من الطلاب

السبت، 18 سبتمبر 2021 10:23 م
رئيس جامعة دمنهور: الانتهاء من تطعيم جميع العاملين والموظفين و25% من الطلاب التطعيم
ماجد تمراز

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قال دكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، إنه تم تطعيم جميع الإداريين والعمال، والآن يتم تلقيح الطلاب، مشيرا إلى أن طلاب الجامعة 52 ألف طالب، ولكن تم تطعيم 25% منهم، مؤكدا على أنه لن يكون هناك طالب أو إداري أو موظف إلا إذا كان حاصلاً على لقاح كورونا.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "on": "التطعيم يتم داخل الجامعة، ومجمع العملي به نقطتين للتطعيم، ومجمع النظري به 4 نقاط للتطعيم، والجامعة هي التي وفرت اللابتوب والثلاجة والطابعة لمساعدة الأطقم الطبية القائمة على عملية التطعيم".

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