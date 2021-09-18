حملة "معا نطمئن" تصل الدقهلية لتشجيع المواطنين على التسجيل لتلقى لقاح كورونا

الدقهلية - مرام محمد

استقبلت محافظة الدقهلية، الجمعة، أتوبيسات وسيارات وزارة الصحة لفرق التواصل المجتمعي لحملة "معا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة وقيادات قطاع الصحة بالدقهلية.





وتستهدف حملة "معا نطمئن سجل الآن" التي أطلقها رئيس الوزراء مع وزيرة الصحة أول أمس الأربعاء، تشجيع المواطنين لسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، وذلك من خلال الفرق الميدانية للتواصل المجتمعي المجهزة "بالتابلت" للتسجيل الفوري وتوجيه المواطنين لتلقي اللقاح في ذات اليوم من خلال مراكز الشباب القريبة منهم والمعدة لهذا الغرض.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تقرر قيام مديرية الصحة ومن خلال الإدارات الصحية التابعة بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومراكز الشباب لانطلاق سيارات وأتوبيسات لحملات مماثلة لفرق التواصل المجتمعي كل في نطاقه تبدأ من السبت بنطاق كل مركز ومدينة وحي لتقوم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم.

وأشار الدكتور أيمن مختار، إلى أن هذه الفرق ستجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة ولتشجيعهم على التسجيل وتلقي اللقاح حرصا على حياتهم وسلامتهم.

جدير بالذكر أن حملة "معا نطمئن.. سجل الآن" استهدفت شارع الجلاء وبورسعيد وميدان الهابي لاند وشارع قناة السويس والمشاية وشارع الجمهورية، وتم تسجيل عدد كبير من المواطنين، وسيتم إرسال رسالة نصية لكل من قام بتسجيل اسمه بالمكان الذي سيتلقى فيه التطعيم، ولا تزال الحملة مستمرة لاستهداف جميع المواطنين.