حملات مكثفة لضبط المحال المخالفة وتحرير محاضر ضد المتلاعبين فى الشرقية

الشرقية: إيمان مهنى

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق، وعدد من مدن المحافظة بالاشتراك مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة والطب البيطري وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية.

وأسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محضر ضد صاحب محطة للمواد البترولية لحيازة سلع منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 20 جركن محلول مطهر ومعقم قاتل للبكتريا والفيروسات سعه جركن 10 لتر بإجمالي 200 لتر، كما تم تحرير محضر ضد صاحب محطة بترولية وذلك لإدارة محطة مواد بترولية بدون ترخيص من الجهات المختصة وحيازة زيوت سيارات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 50 كرتونه زيوت سيارات يوجد فى الكرتونة 4 عبوات زنه العبوة 4 لتر بإجمالي 3.200 طن، وتم تحرير محضر ضد صاحب محطه تموين سيارات لعدم الإعلان عن اسعار الزيوت بالمحطة، وأيضًا تم تحرير محضر ضد صاحب محطه تموين سيارات للتلاعب فى كميات الوقود وتم التحفظ على السجل الخاص.

وفي مجال الأوكازيون الصيفي، تم المرور على عدد ٥٤ محل تجاري بمناسبة الأوكازيون الصيفي، وتم تحرير ١٦ محضر لمحلات قامت بعمل أوكازيون بدون تراخيص.

وفي مجال المراكز التعليمية، تم توجيه حملة بالاشتراك مع الرقابة الإدارية والمتابعة الميدانية بالمحافظة والإدارة التعليمية والتهرب الضريبي على المراكز التعليمية غير المرخصة والمكتبات ودور النشر وأسفرت الحملة عن تشميع ٩ مراكز دروس وأكاديميات تدريب تُدار بدون ترخيص وتواجد أعداد كبيرة من الطلاب بدون ارتداء الكمامات الواقية وعدم إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما ورد إلى جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، خلال شهر أغسطس ما يقرب من ٧١٣ شكوى من المواطنين وتم فحصها ومتابعة الشاكيين والشركات المشكو فى حقها بشكل يومي من قبل العاملين بالفرع لسرعه حلها حفاظاً على حقوق المواطنين الاستهلاكية.

من ناحية أخرى، شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة جديدة لإزالة ورفع الإعلانات والإشغالات المخالفة بشوارع المدينة شملت عدد من شوارع مدينة بلبيس حفاظاً على السيولة المرورية بالشوارع وتطبيق القانون على المخالفين.

كما شن الجهاز التنفيذي لرئاسة مدينة القنايات حملة موسعة لرفع الإشغالات وأسفرت عن رفع عدد ٥٥ حالة إشغال من أمام المحال التجارية والطرق العامة و متابعة مواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية والصناعية والمطاعم والمقاهي وغيرها فضلاً عن التحفظ على التكاتك المخالفه نظراً لما تمثله من مشكلات مرورية وغيرها بالطريق العام.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حمله لرفع الإشغالات وأسفرت عن رفع ٦٩ قطعة اشغال مخالفة بطريق الشوبك وشارع الزراعة ومنطقة الرملية والتحفظ على ٧ شيشه من مقهي مخالف بقرية غزالة الخيس التابعة للوحدة المحلية بالشوبك، كما تم تغريم عدد من قاعات الأفراح المخالفه الغرامه المالية المقررة لعدم الإلتزام بالاجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



حملات تفتيشية بالشرقية (2)

حملات تفتيشية بالشرقية (3)

حملات تفتيشية بالشرقية (4)



حملات تفتيشية بالشرقية (5)

حملات تفتيشية بالشرقية (6)

حملات تفتيشية بالشرقية (7)