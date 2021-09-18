تعرف على مدة ضمان السلع ضد العيوب وشروطه وفقا لقانون حماية المستهلك

كتب علاء رضوان

نص القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بإصدار قانون حماية المستهلك، على مدة ضمان السلع ضد العيوب وشروطه، فنصت المادة (22) على أن: "يلتزم المورد بضمان السلع ضد العيوب لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة".

ونصت المادة "23" من القانون أن: "يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل".

ونصت المادة "29" من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن: "يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، ألا يتداولها أو يفشيها، بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم اتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات".