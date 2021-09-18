انطلاق حملة "معا نطمئن" لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا فى الشرقية.. لايف وصور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرًا، حول انطلاق حملة الرئيس معا نطمئن لتسجيل وإعطاء المواطنين لقاح كورونا بالساحة الشعبية بمدينة كفر صقر محافظة الشرقية.

وقال الدكتور محمد عبد السلام مدير الإدارة الصحية بكفر صقر، أنه بناء على التوجيهات تم إطلاق عدد من الحملات بعدد الوحدات الصحية ومراكز الشباب وأماكن أخرى وتم وضع لجنة طبية متمركزة بمركز شباب كفر صقر بالساحة الشعبية بالإضافة لوضع حملة أمام الساحة.

وأضافت الدكتورة أمينة محمود، مسئول إعلام بالحملة بصحة كفر صقر أن الحملة جاءت لمساعدة المواطن بالتسجيل المستنير وإعطائه اللقاح فورا دون أي عناء أو تعب وكل ما عليه هو الحضور ببطاقات الشخصية.

وأضاف الدكتور علاء الشرقاوي منظم بالحملة بصحة كفر صقر، أنه تم التنسيق للحملة مع رئاسة المركز والأمن والمرور والمجتمع المدني لإعلام الأهالي وتوفير مكان مناسب لهم.