اليوم السابع
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الكشف وتوفير العلاج لـ500 مواطن خلال قافلة طبية فى بنى سويف

السبت، 18 سبتمبر 2021 12:41 م
الكشف وتوفير العلاج لـ500 مواطن خلال قافلة طبية فى بنى سويف أرشيفية
بنى سويف: هاني فتحي

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تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من مديرية الصحة، بشأن سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بالمديرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة حياة كريمة.

وتضمن التقرير، الذي أعده وكيل الوزارة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، الإشارة إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة بقرية إدراسيا أمس الجمعة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، ووسط التزام بالإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، والتي شملت تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، وتوزيع كمامات على العاملين والمترددين على القافلة، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

 وتمكنت القافلة من الكشف على 518 مواطناً وتوزيع بعض الأدوية بالمجان، حيث ضمت عدداً من التخصصات الطبية والتي شملت (166 كشف باطنة، 105 رمد، 87 عظام، 105 أطفال، و55 كشف جلدية)، وتوفير 22 نظارة طبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبد الحميد منسق القوافل الطبية ومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة وبالتعاون مع فريق العمل وبعض القيادات المجتمعية.


بني سويف

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قافلة طبية

قافلة

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