اليوم السابع
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القبض على المتهم بنشر تهديدات بمجمع محاكم المنيا

السبت، 18 سبتمبر 2021 06:06 م
القبض على المتهم بنشر تهديدات بمجمع محاكم المنيا ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن، في ضبط القائم على نشر رسائل التهديدات بمجمع محاكم المنيا، وأفاد قيامه بذلك لرغبته تأجيل جلسة تنظرها المحكمة فى قضية جنائية لموكله تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

تفجيرات

المنيا

حوادث

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