القبض على المتهم بنشر تهديدات بمجمع محاكم المنيا

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط القائم على نشر رسائل التهديدات بمجمع محاكم المنيا، وأفاد قيامه بذلك لرغبته تأجيل جلسة تنظرها المحكمة فى قضية جنائية لموكله تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على المتهم بنشر تهديدات بمجمع محاكم المنياالسبت، 18 سبتمبر 2021 06:06 م
ارشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
وزارة العدل تعلن سلبية بلاغ وجود متفجرات.. وعودة العمل بمجمع محاكم المنياالسبت، 18 سبتمبر 2021 05:53 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة