اليوم السابع
Ads
السبت، 18 سبتمبر 2021 04:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

30 ندوة تثقيفية وتوعوية بمراكز شباب كفر الشيخ ضمن حملات مكافحة التدخين

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 09:00 م
30 ندوة تثقيفية وتوعوية بمراكز شباب كفر الشيخ ضمن حملات مكافحة التدخين جانب من الحملة
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ أولى ندوات حملة مكافحة التدخين وتوعية المواطنين بأضرار التدخين الذي يؤثر على صحة المواطن بمركز شباب شنو، والتي تنفذ بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة من خلال إدارة صحة البيئة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة.

 

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه تقرر عمل 30 ندوة تثقيفية وتوعوية صحية حول أضرار التدخين وعلاقته بتزايد الأضرار الصحية الخطيرة، بالتعاون مع مديرية الصحة.

 

وتقام ثلاث ندوات أسبوعياً بالنوادي ومراكز الشباب، تنظمها لجنة مكافحة التدخين بمديرية الصحة بالمحافظة، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، وعبد الفتاح الوكيل، منسق الحملة بالمديرية، والدكتورة رشا فكري مدير إدارة صحة البيئة، والدكتورة فيديكار حسن، المدير العام الوقائي، والدكتور وليد حسن حسونة، مسئول مكافحة التدخين بالمديرية، ومنسق الحملة.

 

بيان اثار التدخين
بيان اثار التدخين

 

جانب من ندوة اضرار التدخين
جانب من ندوة اضرار التدخين

 

ندوات توعوية بخطورة التدخين واضراره
ندوات توعوية بخطورة التدخين واضراره

 

الحضور بالندوة
الحضور بالندوة

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

ندوات تثقيفيىة

مديرية الصحة

اضرار التدخين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة