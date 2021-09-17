نجاح عملية استئصال فطر أسود من جيوب أنفية لمريض فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكن فريق طبي بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، من استئصال فطر أسود بالجيوب الأنفية لمريض مسن مصاب بفيروس كورونا بكفر الشيخ، قبل انتشاره وإصابة المخ.

وقال الدكتور محمد أبو سمرة، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ، إنه وصل منذ قرابة 3 أيام لقسم العزل بالمستشفى مريض عمره قرابة الـ65 سنة، مصابا بفيروس كورونا وبدأ الفطر الأسود بالانتشار.

وأضاف مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ، أن المريض حضر للمستشفى في حالة غيبوبة سكر منذ ثلاثة أيام، واتضح أنه مصاب بفيروس كورونا منذ قرابة الـ20 يوما، ونظرًا لكبر سنه وتدهور حالته وعلاجه بالكورتيزون أصيب بالفطر الأسود.

واستكمل أبو سمرة، أنه عقب توقيع الكشف الطبي عليه أجمع الفريق المعالج لحالة المريض أنه لا بد من استئصال الفطر الأسود من الجيوب الأنفية قبل انتشاره بالجسد وتمكنه من مخ المريض، وجرى تحضيره للعمليات اليوم.

وأضاف مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، أنه تم إجراء العملية الجراحية بواسطة الدكتور أحمد عفيفي، استشاري أنف وأذن، والدكتور أسعد خليل، استشاري الأسنان، والدكتور وائل طولان استشاري الأسنان، وفريق معاون لهم من عدد من أقسام المستشفى.

وأكد أبو سمرة، أنه ستجرى متابعة حالة المريض خلال الأيام الماضية، والتأكد من عدم انتشار الفطر الأسود مرة أخرى، مؤكدًا أن حالته مستقرة الآن.