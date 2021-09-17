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معرض صنع فى مصر بأرض بورسعيد.. 26 عارضا بمنتجات تنافس المستورد.. فيديو وصور

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 02:13 م
معرض صنع فى مصر بأرض بورسعيد.. 26 عارضا بمنتجات تنافس المستورد.. فيديو وصور جانب من المعرض
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من معرض صنع فى مصر على أرض محافظة بورسعيد، والذى يضم 26 عارضا للمنتجات المصرية التى تقام مصانعها على أرض محافظة بورسعيد.

 

ومن جانبه، أكد محمد رحيم، عضو الغرفة التجارية ببورسعيد، أن بورسعيد تشهد تنمية صناعية غير مسبوقة، وأن هذا المعرض هو أحد ثمار تلك التنمية فالدولة المصرية أنشأت 165 مصنعًا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد خلال 5 سنوات، وأنه من بين تلك المصانع الجديدة هناك 138 مصنعًا للشباب.

 

وأوضح عمرو السيد، عضو الغرفة التجارية، أن المعرض يهدف إلى ترويج المنتجات المصرية على أرض محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أنهم بالتنسيق والتعاون مع المحافظة يقدموا كل الدعم لصغار المستثمرين من أجل تشجيع الصناعة المصرية.

 

ويشارك فى معرض "صنع فى مصر" 26 عارضا موزعين على 48 جناحا، ويضم منتجات المنشآت الصناعية على أرض بورسعيد، ومنها: "الحلويات، ومنتجات الألبان، الدهانات، المواد الغذائية، الملابس الجاهزة، العطور والبخور، المصنوعات الجلدية، الزيوت، المنسوجات، البطاريات، الأدوات الكهربائية، الكرتون، وفرش السيارات".

 

أدوات-كهربائية
أدوات-كهربائية

 

الرواد
الرواد

 

المعرض
المعرض

 

أماكن-العرض
أماكن-العرض

 

بيع-التونة
بيع-التونة

 

رواد-المعرض
رواد-المعرض

 

لمبات
لمبات

 

معرض-صنع-فى-مصر
معرض-صنع-فى-مصر

 

ملابس-مصرية
ملابس-مصرية

 


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