ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

شنت مديرية التموين بالدقهلية، اليوم الجمعة، حملة مفاجأة برئاسة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ويرافقه المهندس شريف صليب رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية، وفى حضور مدير إدارة تموين مركز ميت غمر، والمفتشين بالإدارة، وذلك للمرور على مستودع ومطحن ميت غمر للتأكد من مدى التزامهم بإنتاج دقيق مطابق للمواصفات، وكذا التزام المستودع بصرف حصص الدقيق للمخابز.

وبعد إجراء الجرد تبين وجود تجميع كمية قدرها 397 شيكارة دقيق زنة الشيكارة 50 كيلو تمهيدا لبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

يأتى ذلك فى ضوء المراقبة المستمرة لضمان جودة السلع التموينية ومنع المساس بالدعم المقدم للمواطنين.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية.