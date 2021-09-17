إنقاذ هيئة قناة السويس: مركب المنصورة المائل فى وضع آمن ونبحث عن حل سريع

الدقهلية - مرام محمد

رصد اليوم السابع معاينة فريق الإنقاذ البحري التابع لهيئة قناة السويس لمركب المنصورة المائل، لمحاولة إيجاد حل سريع لإنقاذه، بعد فشل جميع محاولات المتخصصين فى عمليات إصلاح وتعويم المراكب في إنقاذ المركب بعد مرور أسبوع على حادث ميلانه نتيجة ملء الخزانات الحاملة له بالمياه.

وقال المهندس محمد محمد جابر رئيس الإنقاذ البحري ببورسعيد هيئة قناة السويس لـ"اليوم السابع"، إنهم توجهوا مباشرة لموقع مركب المنصورة المائل، لمعاينته والوقوف على أسباب الحادث وتطوراتها وعمل تحليل شامل للموقف لدراسته والوصول إلى حل مناسب لإنقاذ المركب، وذلك بتعليمات وتوجيهات الفريق أسامة ربيع.

وأضاف أنه تم بذل مجهود كبير اليوم بمساعدة فريق الإنقاذ والغطاسين، من خلال إجراء معاينة كاملة لقاع المركب، وتم الوصول لخطة مقترحة لتعويمه وسيتم عرضها على إدارة الهيئة للوصول إلى حل مناسب ينقذ المركب في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن معاينة اليوم كشفت أن المركب فى حالة آمنة، وأن الحادث لم يسفر عن أى أضرار بيئية من تسرب زيوت أو مواد بترولية، فضلا عن أن ميل المركب ووضعه الحالى لا يشكل خطورة على المجرى الملاحي للوحدات البحرية.

وقال إن هيكل المركب متماسك إلى حد ما، مشيرا إلى أن وضع المركب لن يسوء أكثر من ذلك، طالما استقرت الأحوال المناخية.



أثناء-المعاينة-المركب



أثناء-معاينة-المركب



استكمال-اعمال-الإنقاذ-للمركب



المركب-المائل-بالمنصورة



جانب-من-العمل



جهود-متواصلة-لإنقاذ-المركب-المائل



لجنة-من-قناة-السويس-للمعاينة



لجنة-هيئة-قناة-السويس-تعاين-المركب