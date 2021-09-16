وزير الإعلام اللبنانى: لم يتم اتخاذ قرار برفع الدعم عن الوقود

إيمان حنا

قال وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى، إن الحكومة تستعد لاتخاذ قرارت مهمة لتخفيف الأعباء عن الناس، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ قرار برفع الدعم عن الوقود، وفق موقع لبنان 24.

وكانت الحكومة اللبنانية قد عقدت ثانى اجتماعاتها، اليوم الجمعة، بقصر الرئاسة فى بعبدا، لمناقشة البيان الوزارى للحكومة، وتوجه الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون فى مستهل جلسة مجلس الوزراء بالشكر إلى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بصوغ البيان الوزارى على عملهم الدؤوب وتعاونهم لإنجاز مسودة البيان، موضحًا أن السرعة تعكس الجدية والمثابرة لتنفيذ المهام المطلوبة.وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأضاف الرئيس عون، أتمنى على الجميع اعتماد هذا النمط فى العمل والإنتاجية والتعاون، وهو من أول أسباب النجاح، خصوصاً وأن الأوضاع جدّ ضاغطة والوقت ثمين.