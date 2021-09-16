نصائح لتقوية مناعة الجسم للوقاية من كورونا ومتغير دلتا.. أبرزها التعرض للشمس

فاطمة ياسر

المناعة الطبيعية تعد من أفضل الخيارات التى يجب على الشخص الحفاظ عليها وتعزيزها للوقاية من الإصابة بالأمراض والفيروسات والأوبئة المنتشرة، وفى ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجى كورونا والسلالات المتحورة كمتغير دلتا ومتغير دلتا بلس، يجب الاهتمام بالمناعة الطبيعية للجسم.

لذا نقدم فى هذا التقرير بعض النصائح الطبيعية التى تساعد فى تقوية الجهاز المناعى والحد من الإصابة بالفيروس التاجى ومتغيراته، وذلك وفقا لموقع "clarkcountytoday"، ومنها:

- كشفت دراسة أن النظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات يزيد من فرص الإصابة بالفيروس التاجى.

- الأشخاص النباتيون أقل عرضة للإصابة بكورونا ومتغيراته، والسبب هو إعطاء الجسم جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها والتى تساعد فى تقوية الجهاز المناعى، كفيتامين سى وأ والحديد والزنك.

- تناول الحبوب الكاملة يعد خيارا جيدا لتقوية الجهاز المناعى والحد من الإصابة بالفيروس التاجى.

-المكسرات لها دور كبير فى تقوية الجهاز المناعى لأنها تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التى يحتاجها، كالزنك والحديد ومضادات الأكسدة، والأوميجا 3، وغيرها من العناصر المهمة.

- التعرض للشمس يوميًا يعد من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى تقوية الجهاز المناعى، وتحد من التعرض للإصابة بالفيروسات لأنها تمد الجسم بفيتامين "د" الذى من دوره تقوية الجهاز المناعى.

- أخذ بعض الفيتامينات يوميا يقلل فرص الإصابة ومنها فيتامين سى وأ، فثبت تقليل فرص الإصابة بكورونا وحدوث مشاكل فى الجهاز التنفسى.

وأخيرا أكد التقرير ضرورة أخذ اللقاح الخاص بكورونا لتقليل فرص الإصابة به، مع ضرورة ممارسة الرياضة يوميا لتنشيط وتقوية الجسم.