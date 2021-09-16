"موديرنا" الأمريكية تؤكد ضرورة إعطاء جرعة معززة من لقاحها المضاد لكورونا

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أكدت شركة موديرنا الأمريكية، ضرورة إعطاء جرعة معززة من لقاحها المضاد لكورونا بسبب تراجع الحماية التي يوفرها بمرور الوقت.

وقال رئيس موديرنا ستيفن هوج، وفقا لقناة الحرة الأمريكية، اليوم الخميس "إن البيانات من دراسات الشركة الخاصة بالجرعة المعززة تظهر أن اللقاح يمكن أن يزيد الأجسام المضادة إلى مستويات أعلى من تلك التي ظهرت بعد الجرعة الثانية".. معربا عن اعتقاده بأنه سيخفض حالات كوفيد-19، وأن جرعة ثالثة ستطيل أمد المناعة خلال فترة كبيرة من العام المقبل بينما نحاول القضاء على الجائحة.

وكانت شركة موديرنا قدمت في أول سبتمبر طلبا لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للحصول على إذن لجرعة معززة.