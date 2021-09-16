ممثل اليونيسف يطلع على الوضع الإنساني للنازحين فى اليمن

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اطلع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (اليونيسف) في اليمن فيليب دواميل والفريق المرافق له الذي يزور محافظة مأرب حالياً، على الوضع الإنساني البائس للنازحين في المخيمات واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وذكرت قناة (اليمن) الفضائية أن ممثل منظمة الأمم المتحدة اطلع ، خلال زيارته إلى مخيمي السويداء للنازحين شمال مدينة مأرب والجفينة جنوب المدينة، على حجم الاحتياجات الإنسانية الكبيرة والمتزايدة للنازحين في المخيمين في مختلف الخدمات الأساسية من إيواء وتعليم ومياه نظيفة وصحة، وصرف صحي.

وأضاف، أنه استمع إلى النازحين وحجم معاناتهم الانسانية ومحدودية التدخلات الإنسانية للمنظمات ومعاناتهم جراء استمرار ميليشيا الحوثي استهدافهم في مخيمات النزوح بالصواريخ والطائرات المسيرة ما أجبر البعض منهم إلى النزوح أكثر من مرة بحثا عن الأمان.

كما تعرف ممثل اليونيسف، على احتياجات النازحين وأثر التدخلات الإنسانية للمنظمة في مجالات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، وشكاوى تأخر وتعثر تنفيذ بعض مشاريع التدخلات الإنسانية للمنظمة المرفوعة من شركائهم في المحافظة بسبب تأخر مسئولي مكتب المنظمة بصنعاء من الموافقة عليها أو تمويلها إلى جانب منع ميليشيا الحوثي وصول أي مساعدات إنسانية للمحافظة من أدوية وغيرها مقدمة من المنظمة أو المنظمات الأخرى.

كما أبدى دواميل دهشته عن مستوى حجم المخيمين وتوسعهما المستمر بالنازحين في ظل استمرار النزوح والاحتياجات الكبيرة والمتزايدة لهم، وأبلغ السلطة المحلية أن احتياجات المحافظة من المساعدات ستنتقل من مكتب المنظمة بصنعاء إلى مكتبها في عدن من أجل ضمان سهولة وصول المساعدات.