مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق الكريمات

كتب عبد الرحمن سيد - تامر البطريقي

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين إثر حادث تصادم سيارة نقل مواد بترولية وميكروباصين أعلى طريق الكريمات، فيما جرى تسيير حركة المركبات أمام القادم من بنى سويف اتجاه القاهرة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، ونقل المتوفين والمصابين الى المستشفى ورفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.



وكانت تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الكريمات الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.