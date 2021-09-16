اليوم السابع
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق الكريمات

الخميس، 16 سبتمبر 2021 01:42 ص
مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق الكريمات حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - تامر البطريقي

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لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين إثر حادث تصادم سيارة نقل مواد بترولية وميكروباصين أعلى طريق الكريمات، فيما جرى تسيير حركة المركبات أمام القادم من بنى سويف اتجاه القاهرة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، ونقل المتوفين والمصابين الى المستشفى ورفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.

وكانت تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الكريمات الصحراوى،  بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


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