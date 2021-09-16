اليوم السابع
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مصرع طفل بحادث تصادم على طريق كفر الشيخ الدولى وانقلاب سيارة لمحاولة تفاديه

الخميس، 16 سبتمبر 2021 12:58 م
مصرع طفل بحادث تصادم على طريق كفر الشيخ الدولى وانقلاب سيارة لمحاولة تفاديه
كفر الشيخ – محمد سليمان

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لقى طفل مصرعه فى حادث تصادم موتوسيكل كان يستقله بسيارة، على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم، وأثناء قيام قائد سيارة نقل ثقيل بمفاداة الطفل انحرفت عجلة القيادة وانقلبت السيارة على الجانب الآخر من الطريق مفرغة حمولتها على الطريق، ليؤثر ذلك على حركة الطريق لبعض الوقت.

تلقي اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد بوقوع حادث على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية الشهابية، التابعة لدائرة المركز.

انتقل عدد من القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع طفل يدعى نور وجيه أنور، 13سنة، لقى مصرعه متأثرًا بإصابته فى الحادث، كما تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق وتفريغ معظم الحمولة على جانب الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، كما جرى الدفع بالعديد من المعدات لتشغيل حركة الطريق الدولي الساحلي مرة أخرى.

انقلاب السيارة وحادث تصادم
انقلاب السيارة وحادث تصادم

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

 


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