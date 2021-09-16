ماكرون يستقبل ميركل للمرة الأخيرة قبل استحقاق الانتخابات فى ألمانيا

وكالات الأنباء

يستقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مساء الخميس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمرة الأخيرة على عشاء عمل، فى ما يشكل إحدى آخر الفرص لإبراز العلاقة الوثيقة بين البلدين، بينما تستعد المستشارة الألمانية لاختتام مسيرتها السياسية، حسبما نقل موقع "مونت كارلو الدولى".

وقال قصر الإليزيه الأربعاء، إن ماكرون والمستشارة سيصدران إعلانا فى الساعة 19.00، قبل عقد لقاء يليه عشاء عمل.

وأعلن ستيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل، أن على جدول الأعمال مجموعة قضايا دولية "فى مقدمتها أفغانستان" وأشار قصر الإليزيه كذلك إلى "التحديات الأوروبية الكبرى في مجالات الدفاع واللجوء والهجرة والمناخ والتحول الرقمي".

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعت من العاصمة الصربية بلجراد، إلى تسريع عملية انضمام دول البلقان الغربية إلى الاتحاد الأوروبي لما لذلك من "مصلحة جيوستراتيجية مطلقة" بالنسبة للتكتّل في مواجهة نفوذ قوى أخرى في هذه المنطقة.

وقالت ميركل أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش ونقلته دويتش فيله الألمانية: إننا نحن الأوروبيين، الأعضاء أساساً في الاتحاد الأوروبي، يجب أن نأخذ في اعتبارنا دائماً أنّ هناك مصلحة جيوستراتيجية مطلقة بالنسبة لنا بأن نقبل بالفعل هذه الدول في الاتّحاد الأوروبي".

وأضافت: بوسعنا أن نرى أنّ هناك انتكاسات، وأن هناك أيضاً نفوذاً لمناطق عديدة أخرى في العالم على البلقان، ويجب أن نتذكّر دوماً الأهمية الجيوستراتيجية لتقارب هذه الدول مع الاتّحاد الأوروبى.