اليوم السابع
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لودريان: نشعر بالخيانة بعد إلغاء استراليا صفقة غواصات نووية معنا

الخميس، 16 سبتمبر 2021 01:45 م
لودريان: نشعر بالخيانة بعد إلغاء استراليا صفقة غواصات نووية معنا لودريان
كتب أحمد علوى

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قالت فرنسا انها "تشعر بالخيانة والغضب والمرارة بسبب إلغاء استراليا صفقة الغواصات النووية".

واوضح  وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن "باريس تحتاج توضيحا وتفسيرا من أستراليا بشأن قرارها التراجع عن الصفقة، منتقداً "هذا القرار الأحادي والوحشي الذي لا يمكن التنبؤ به، فهو يشبه إلى حد كبير ما كان يفعله الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب".

وشدد الوزير علی ان "فرنسا اقامت علاقة ثقة مع أستراليا وهذه الثقة تتعرض للخيانة"، موضحاً أن "المفاوضات بين البلدين بدأت في عام 2014 وانتهت في عام 2016 بعقد تم إنشاؤه بعد تحليل جيوستراتيجي للوضع في أستراليا، والذي أخذ في الاعتبار بالتالي القرب الجغرافي للصين".

 

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أنّ "بلاده فسخت عقدا ضخما، أبرمته مع فرنسا في 2016 لشراء غواصات تقليدية، لأنّها تفضّل أن تبني بمساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا، غواصات تعمل بالدفع النووي".

 

لودريان

استراليا

فرنسا

صفقة غواصات نووية

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