اليوم السابع
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الخميس، 16 سبتمبر 2021 06:14 م
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ضبط 3 من موظفى المحليات بكفر الشيخ مكنوا مواطنين من بناء عقارات مخالفة

الخميس، 16 سبتمبر 2021 05:00 م
ضبط 3 من موظفى المحليات بكفر الشيخ مكنوا مواطنين من بناء عقارات مخالفة عقار مخالف-ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم استغلال النفوذ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسميا جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (3 من موظفى إحدى الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ) باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع (سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) مالكة لإحدى العقارات، وعدد (9) آخرين باستخراج تراخيص بناء لهم بالمخالفة للقانون، فضلاً عن موافقة المتهمين على مطابقة الأعمال الإنشائية لتراخيص البناء والموافقة على إدخال المرافق الأساسية لتلك العقارات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام بإجمالى مبالغ ( مليون ومائة ألف جنيه مصرى) تمثل قيمة المخالفات المستحق تحصيلها لخزينة الدولة، كما تم الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة. 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

موظفين محليات

بناء عقارات مخالفة

عقارات مخالفة

إستغلال النفوذ

ضبط موظفين محليات

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