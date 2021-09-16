صداع وضيق تنفس وبرودة مفاجأة.. علامات تدل على نقص الحديد بجسمك

كتبت هند عادل

يعتبر الحديد من العناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم لإنتاج الدم، وقد يؤدى قصوره إلى حدوث خلل وظيفى فى الجسم والشعور بالتعب أو بالدوار، وقد يؤدى نقص الحديد فى الجسم إلى حالة تعرف باسم فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، والتى يمكن أن يعانى الجسم بسببها من انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء الصحية، وفقا لتقرير لموقع time now news.

نقص الحديد الأسباب والأعراض

عند الحديث عن عوامل الخطر، فإن النساء والمتبرعين بالدم بشكل متكرر والأطفال والنباتيين والرضع أكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد مقارنة بمجموعات أخرى من الناس، وهناك عاملان يتصدران القائمة وهما عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد واستهلاك كمية غير كافية من الحديد فى النظام الغذائى، بينما يعتبر الحمل وفقدان الدم من بين الأسباب الأقل بروزًا.

بعض الأعراض الشائعة لنقص الحديد:

الدوخة

التعب

الشعور بالبرودة المفاجئة

الدوار

ضعف الشهية

صداع الراس

جلد شاحب

أظافر هشة

ضيق في التنفس

ألم صدر

طرق يمكن من خلالها معالجة نقص الحديد: