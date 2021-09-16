سيراليون تتسلم 260 ألف جرعة من لقاح كورونا من الولايات المتحدة

أديس أبابا أ ش أ

ذكرت بعثة الولايات المتحدة الامريكية لدى الاتحاد الأفريقي، أنها سلمت دولة سيراليون 260 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، فى محاولة لدعم البلاد فى معركة كورونا التى أضرت بالاقتصاد وعطلت برامج التنمية.

وأضافت البعثة أن أمريكا تعمل مع شركائها فى كل مقاطعات سيراليون والبالغة 16 مقاطعة لإقناع المواطنين بأهمية التطعيم.

ووفق أحدث إحصائيات دائرة الصحة فى البلاد، سجلت سيراليون إجمالى اصابات 6400 شخص بينما بلغت الوفيات 120 شخصا جراء الإصابة بكورونا.

وفى يوليو الماضى، سلمت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، دولة سيراليون مساعدات طبية فى سعى لتعزيز قدرات البلاد على مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، التى أضرت الاقتصاد وعطلت برامج التنمية.

وقال الدكتور جون نكينجاسونج مدير المراكز الأفريقية - فى بيان - إن "تسليم سيراليون معدات صحية ووقائية يأتى فى إطار تنفيذ الاستراتيجية القارية الأفريقية المشتركة لمواجهة وباء (كوفيد-19)، التى أقرها وزراء الصحة الأفارقة فى فبراير 2020، وأجازتها هيئة مكتب مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى فى مارس 2020".

وأشار إلى جهود الاتحاد الأفريقى فى مواجهة جائحة كورونا، والمتمثلة فى إنشاء مراكز التخزين والتوزيع للمساعدات الطبية فى كافة أنحاء أفريقيا، وتنسيق عمليات الشراء المجمعة لأجهزة التشخيص والسلع الطبية لتوزيعها عبر القارة، ودعم إجراء اختبارات كورونا، وتعزيز قدرات العاملين فى القطاع الصحي، وتوحيد ونشر منصات التكنولوجيا المشتركة لتعزيز ثقة الجمهور فى بيانات الاختبارات والنماذج الوبائية وتقنيات التنبؤ الصحية المهمة كجزء من أجندة الانتعاش الاقتصادي.

يذكر أن "المراكز الأفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.