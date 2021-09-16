اليوم السابع
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الخميس، 16 سبتمبر 2021 02:23 م
أكرم القصاص
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رئيس الوزراء ونظيره الليبي يشهدان توقيع عددا من بروتوكولات التعاون

الخميس، 16 سبتمبر 2021 01:22 م
رئيس الوزراء ونظيره الليبي يشهدان توقيع عددا من بروتوكولات التعاون اثناء التوقيع
سمير حسنى

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شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ونظيره الليبي عبدالحميد الدبيبة، توقيع عدد من بروتوكلات التعاون بين البلدين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة".
 
وأكد رئيس الحكومة الليبية التقدير والاعتزاز الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري البالغ الأهمية بقيادة حكيمة من الرئيس السيسى في تثبيت السلم والاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، لاسيما فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية الليبية، ونقل الخبرات المصرية ذات الثقل في مجالات إعادة الإعمار والتنمية لليبيا، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الآمنة والكريمة.
 
وأعرب الدبيبة في هذا الإطار عن التطلع للارتقاء بالعلاقات المصرية الليبية في كافة المجالات لما فيه صالح الشعبين الشقيقين، ودعم الاستثمارات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة على الأراضي الليبية.

 

 


الدبيبة

مصطفى مدبولى

ليبيا

مصر

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