اليوم السابع
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الخميس، 16 سبتمبر 2021 02:23 م
أكرم القصاص
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رئيس الحكومة الليبية من مصر: "نعم للسلام والبناء ولا للحرب"

الخميس، 16 سبتمبر 2021 02:00 م
رئيس الحكومة الليبية من مصر: "نعم للسلام والبناء ولا للحرب" خلال المؤتمر
سمير حسنى

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قال عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن شعار حكومة الوحدة الليبية هو "نعم للسلام والبناء ولا للحرب"، مقدما الشكر لمصر وشعبها على حفاوة الاستقبال.

وأضاف الدبيبة، خلال مؤتمر صحفى على هامش التوقيع على عدد من بروتوكولات التعاون بين البلدين، أن ليبيا لن تبخل في تقديم كافة الدعم اللازمة لإنجاح مهام الشركات ووزارات الحكومتين لنرى ما تم توقيعه واقعا ملموسا خلال أسابيع قليلة.

وشدد رئيس الوزراء الليبي، على أن الإرادة السياسية الفاعلة هي المحرك الأساسي في التعاون بين البلدين، مقدما التحية للشعب المصري العظيم والذى قطع طريقه في البناء والتحدى والقدرة على التغيير.

 


ليبيا

مصر

عبدالحميد الدبيبة

مصطفى مدبولى

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