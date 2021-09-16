حكومة لبنان تجتمع بالقصر الرئاسى.. وعون: السرعة فى إنجاز البيان الوزارى تعكس الجدية

إيمان حنا

عقدت الحكومة اللبنانية ثانى اجتماعاتها اليوم الجمعة، بقصر الرئاسة فى بعبدا، لمناقشة البيان الوزارى للحكومة، وتوجه الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون فى مستهل جلسة مجلس الوزراء، بالشكر إلى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بصوغ البيان الوزارى على عملهم الدؤوب وتعاونهم لإنجاز مسودة البيان، والسرعة تعكس الجدية والمثابرة لتنفيذ المهام المطلوبة.وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأضاف الرئيس عون، أتمنى على الجميع اعتماد هذا النمط فى العمل والانتاجية والتعاون، وهو من أول أسباب النجاح، خصوصاً وأن الأوضاع جدّ ضاغطة والوقت ثمين.