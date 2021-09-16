اليوم السابع
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حبس سيدة بتهمة محاولة السفر عبر مطار القاهرة بجواز سفر مزور 4 أيام

الخميس، 16 سبتمبر 2021 03:56 م
حبس سيدة بتهمة محاولة السفر عبر مطار القاهرة بجواز سفر مزور 4 أيام حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة النزهه، حبس سيدة، 4 أيام على ذمه التحقيق، وذلك لقيامها بمحاولة السفر عبر مطار القاهرة، مستخدمة جواز سفر مزور.

البداية كانت بتلقى الجهات الأمنية بمطار القاهرة، بلاغا يفيد بقيام سيدة بمحاولة السفر باستخدام جواز سفر مزور، للسفر الى إحدى الدول الأجنبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبط السيدة، وبالفحص تبين قيامها بالتقدم للسفر إلى إحدى الدول مستخدمة جواز السفر المزور والذى يحمل صورتها وبياناتها، عن طريق نزع صفحة البيانات الأصلية وتثبيت المزورة بدلاً منها، كما تبين تزوير التواريخ الخاصة ببصمتي الدخول والخروج من إحدى الدول الأجنبية.

وبمناقشتها اعترفت بارتكابها الواقعة، مضيفة أنها تحصلت على جواز السفر منذ سنوات اثناء تواجدها بإحدى الدول الأجنبية من أحد أقاربها، وذلك نظير مبلغ مالي لتتمكن من السفر به.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة القانونية بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى باشرت التحقيق.


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