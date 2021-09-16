جنح السويس تقضى بالحبس 3 سنوات للسائق صاحب فيديو "ساندوتش المخدرات"

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح السويس، برئاسة المستشار محمد البغدادى، بحبس سائق 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة بظهوره فى فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، ادعى حصوله على "ساندوتش به مواد مخدرة"، حيث صدر الحكم بحضور نجيب دراز وسكرتارية عربى حسان.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى قيام آخر بإعطائه سندوتشات تحوى مواد مخدرة بطريق القاهرة / السويس الصحراوى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى أنه حال قيادته سيارة نقل بطريق (القاهرة / السويس الصحراوى) بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، فوجئ بتوقف (سيارة) ترجل منها أحد الأشخاص وقدم له (2 ساندويتش) لتناولهما فارتاب فـى أمره ولم يقم بتناولهما وعقب وصوله للطريق الإقليمى بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، اكتشف أنهما يحويان مواد مخدرة، فقام بنشر مقطع الفيديو لتوعية السائقين.

وبالفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية من تحديد الشخص الظاهر فى مقطع الفيديو والقائم على نشره، وتبين أنه (سائق، مقيم بمحافظة المنوفية) وباستدعائه قرر بحصوله على "2 ساندويتش" من أحد مستقلى سيارة مينى باص أثناء سيره بطريق (القاهرة / السويس)، وفى الطريق رسخت فـى ذهنه وضع أقراص خاصة بعلاج الصداع داخل الأطعمة ونشر مقطع الفيديو على النحو المشار إليه للحصول على أكبر نسبة متابعة بقصد التربح.