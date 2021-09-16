اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 سبتمبر 2021 03:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تقرير التنمية البشرية2021: التعليم في مصر شهد تقدما بجميع المراحل خلال 10سنوات

الخميس، 16 سبتمبر 2021 02:50 م
تقرير التنمية البشرية2021: التعليم في مصر شهد تقدما بجميع المراحل خلال 10سنوات تقرير التنمية البشرية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد تقرير التنمية البشرية مصر 2021 أن قطاع التعليم في مصر شهد تحسنا خلال السنوات العشر ً الأخيرة، حيث  ارتفعت معدلات القيد الصافي والإجمالي لجميع المراحل التعليمية. وأوضح التقرير أن  معدلات القيد لكل من البنين والبنات تلاشت  الفجوة النوعية بين الجنسين بين العامين 2010/2011 و2019/2020 ، لافتا إلى أنه تجاوزت معدلات القيد للبنات في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي، وهو ما جعل مؤشر الفجوة النوعية يأخذ ً قيمة سالبة وفقا لبيانات العام 2019/2020 .

وأوضح التقرير أن الفجوات الجغرافية شهدت تحسنا في معدلات القيد بين الريف والحضر بنسبة كبيرة خلال السنوات العشر الأخير، مؤكدا أن نظام التعليم قبل الجامعي  بمصر حقق تقدما في عدد من المؤشرات؛ إذ انخفضت معدلات التسرب خاصة بالنسبة لمرحلة التعليم الإعدادي، وارتفعت َّ معدلات الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة َّ الإعدادية، وكذلك معدلات الانتقال من المرحلة الإعدادية ّ إلى المرحلة الثانوية "العام والفني(".

أما التعليم الفني، فقد تواصلت المحاولات لتطويره من خلال تغيير شروط القبول وتطوير مناهج جميع التخصصات بما يواكب متطلبات سوق العمل واحتياجات البيئة المحلية، فضًلا عن إتاحة التجهيزات وتكنولوجيا التعليم، وتطوير مدارس التعليم الفني القائمة من خلال إنشاء ورش ُ ومراكز تدريب لخدمة المجتمع.

أما بالنسبة للتعليم العالي، فقد أطلقت الحكومة كًل من ”استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 2030 والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار2030 ، كما ارتفع عدد الجامعات الحكومية والخاصة ّمع تحقيق تنوع مستمر في البرامج والمسارات التعليمية ّ لتشمل معظم المناطق الجغرافية، وإن ظلت أكبر معدلات َ البطالة تتركز في حَملة المؤهلات العليا.

 


تقرير التنمية البشرية

التعليم

التعليم قبل الجامعى

التعليم فى مصر

التعليم الفنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تقرير التنمية البشرية 2021: مصر نجحت فى خفض معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عاما

الخميس، 16 سبتمبر 2021 08:00 ص

تقرير التنمية البشرية: المبادرات الصحية ساهمت فى رفع متوسط العمر وخفض وفيات الأطفال

الخميس، 16 سبتمبر 2021 03:00 ص

كل ما تريد معرفته عن تقرير التنمية البشرية "مصر 2021"

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 07:30 م

تقرير التنمية البشرية 2021: نجاح البرنامج الاقتصادى ساعد مصر فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى.. ساهم في تهيئة الاقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا وتحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6 %

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 05:00 م

تقرير التنمية البشرية مصر 2021.. المواطن بقلب البرنامج الوطنى للإصلاح.. برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: الدولة المصرية وضعت الانسان فى قلب التنمية.. ورؤية مصر 2030 تهدف لتحسين جودةِ الحياةِ للمواطن

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 09:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة