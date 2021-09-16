تأهب فى جزيرة إسبانية بسبب خطر ثوران بركانى وسط "نشاط زلزالى مكثف"

كتب وكالات

دفعت سلسلة من الهزات الأرضية الصغيرة فى جزر الكنارى الإسبانية السلطات إلى إعلان التأهب بسبب خطر ثوران بركانى وسط "نشاط زلزالى مكثف" فى المنطقة قبالة شمال غرب إفريقيا، بحسب "روسيا اليوم" .

وحددت السلطات منذ السبت الماضى أكثر من 4200 هزة أرضية فيما وصفه علماء "بسرب زلازل" حول جزيرة لا بالما، التى يعيش فيها نحو 85 ألف نسمة.

ويعنى المصطلح مجموعة من الزلازل فى منطقة واحدة خلال فترة قصيرة ويمكن أن يشير إلى ثوران بركانى محتمل.

لكن المسؤولين أوضحوا أنه لا مؤشرات لديهم على أن الثوران وشيك، كما قالت لجنة علمية تراقب النشاط إن عدد الهزات وقوتها تراجعا اليوم الخميس.

حتى على الرغم من ذلك، حذرت "اللجنة العلمية لخطة الحماية المدنية الخاصة والاستجابة للطوارئ من المخاطر البركانية" من أنه قد يكون هناك تجدد سريع للزلازل، وأبقت مستوى التحذير العام عند الأصفر، وفقا لوكالة "يوروبا برس" للأنباء الإسبانية الخاصة.

وتعلن تحذيرات البراكين بما يتفق مع مستوى الخطورة، وتتراوح من الأخضر والأصفر حتى البرتقالى والأحمر، وتشكلت جزر الكنارى من أرخبيل بركانى مكون من 8 جزر، وفى أقرب نقاطها إلى إفريقيا، تبعد 100 كيلومتر عن المغرب.