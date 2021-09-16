بعد 10 سنوات من إغلاقها.. فتح الكازينوهات فى فنزويلا وبعضها يقبل البيتكوين

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "كريبو نتوثياس" الإسبانية إنه بعد 10 سنوات من حظر الكازينوهات فى فنزويلا ، أعيد فتحها مرة آخرى ، وسمحت الحكومة الفنزويلية ل 30 كازينو ودار مراهنات فى جميع أنحاء البلاد للعمل مرة آخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض هذه الكازينوهات تقبل عملة البيتكوين ، والعملات المشفرة الآخرى ، والإيثيريوم (ETH) وحبل العملة المستقرة (USDT والإيثيريوم (ETH) وحبل العملة المستقرة (USDT

وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، صرح فى وقت سابق بأنه يمكن استخدام العملات الرقمية المشفرة في التبادل التجاري، بالإضافة للعملة المشفرة "بترو".

وقال مادورو، في كلمة ألقاها أثناء تقديمه قانون مكافحة الحصار في المجلس الوطني التأسيسي: "قانون مكافحة العقوبات يعتبر خطوة أولية، لإعطاء قوة جديدة لاستخدام العملات المشفرة والـ "بترو" في التجارة الداخلية والخارجية، بحيث يمكن استخدام جميع العملات المشفرة في العالم، وهذا مشروع مهم وقيد التطوير".

سيطلق البنك المركزي الفنزويلي عملة رقمية للبنك المركزي ، البوليفار الرقمى ، الذى وسيبدأ تداوله في الاقتصاد اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.

يما سيصاحب البنك المركزي نظام تبادل قائم على الرسائل النصية القصيرة لتسهيل المدفوعات والتحويلات بين مستخدميها.

ادعى البنك أيضاً أن وإعادة تسمية العملة لن يكون لهما أي تأثير على قيمة البوليفار، خطوة لتبسيط استخدام العملة.

كانت فنزويلا تتعامل مع أزمة اقتصادية طويلة الأمد حيث يعاني الاقتصاد من العقوبات الأمريكية والتضخم المفرط.