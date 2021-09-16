بايدن ينسى اسم رئيس وزراء أستراليا خلال خطاب رسمى ويشير له بـ"هذا الرفيق".. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

نسى الرئيس الأمريكى جو بايدن، اسم رئيس الوزراء الأسترالى، سكوت موريسون، خلال إعلانه فى خطاب تاريخى عن شراكة أمنية ثلاثية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تسمى AUKUS والتى ستقدم واشنطن ولندن بموجبها مساعدات لأستراليا لتنشئ أسطول من الغواصات تعمل بالطاقة النووية.

وقالت صحيفة الجارديان، إن سقطة الرئيس الأمريكى التى أطلقت عليه "الخطأ الفادح" جاءت خلال الإعلان عن الشراكة حيث توجه بايدن إلى رئيس الوزراء البريطانى لتقديم امتنانه لهذه المرحلة الجديدة من التعاون.

وقال بايدن: "شكرا لك بوريس"، بعد ذلك، بالنظر إلى الشاشة التليفزيون التى كان يظهر عليها موريسون خلال اجتماع الفيديو وبدا متردد، ثم قال: "وأود أن أشكر ذلك الرفيق تحت" فى إشارة الى رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون الذى نسى اسمه.

وأكمل بايدن: "شكرًا جزيلاً لك يا صديقى، وأضاف: "أقدرك يا سيادة رئيس الوزراء".

فى النهاية، فهم الرئيس الأمريكى الأمر بشكل صحيح، وقال بعد لحظات: "يشرفنى اليوم أن ينضم إلى اثنان من أقرب حلفاء أستراليا، أستراليا والمملكة المتحدة، لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الأمنى ​​الثلاثى بين بلدينا". "كما قال رئيس الوزراء موريسون ورئيس الوزراء جونسون، أود أن أشكركم على هذه الشراكة".