انطلاق قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعى فى طاجيكستان حول أفغانستان

وقال الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن خلال افتتاح القمة، "إن رئاسة طاجيكستان لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تزامنت مع فترة من التحديات والتهديدات غير العادية التي تواجهها منطقة معاهدة الأمن الجماعي".

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي كلا من روسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا، ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعمال القمة عن بعد عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وذلك بعد أن أعلن الكرملين أن بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية ظهور إصابات بفيروس كورونا في دائرة الأشخاص المحيطين به.