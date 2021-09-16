اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انطلاق قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعى فى طاجيكستان حول أفغانستان

الخميس، 16 سبتمبر 2021 09:46 ص
انطلاق قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعى فى طاجيكستان حول أفغانستان الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن
أ ش أ

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انطلقت أعمال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الخميس، في العاصمة الطاجيكية دوشنبه لبحث التحديات والتهديدات الأمنية، التي تواجه منطقة آسيا الوسطى بعد عودة طالبان للحكم.

وقال الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن خلال افتتاح القمة، "إن رئاسة طاجيكستان لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تزامنت مع فترة من التحديات والتهديدات غير العادية التي تواجهها منطقة معاهدة الأمن الجماعي". 

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي كلا من روسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا، ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعمال القمة عن بعد عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وذلك بعد أن أعلن الكرملين أن بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية ظهور إصابات بفيروس كورونا في دائرة الأشخاص المحيطين به.

 


معاهدة الأمن الجماعى

افغانستان

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طاجيكستان

قرغيزستان

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