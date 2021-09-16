اليابان وفيتنام تؤكدان تعاونهما بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

طوكيو أ ش أ

أكد رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا، والرئيس الفيتنامى نجوين شوان فوك، على تعزيز التعاون الوثيق بين طوكيو وهانوي، وذلك خلال محادثات هاتفية جرت بينهما، حسبما ذكرت وزارة الخارجية اليابانية.

وذكرت الوزارة -حسبما ذكرات وكالة أنباء كيودو اليابانية- أن محادثات سوجا ونجوين تطرقت إلى آخر تطورات الأوضاع فى شبه الجزيرة الكورية فى ضوء التقارير التى أفادت باطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قبالة ساحلها الشرقي.

وقالت الوزارة إن سوجا أدان عمليات الإطلاق باعتبارها انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولى التى تحظر على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية والتكنولوجيا النووية.

كما شدد رئيس الوزراء اليابانى على ان عمليات الإطلاق الأخيرة لكوريا الشمالية تثير السخط لأنها تهدد أمن اليابان والمنطقة، ومن جانبه شدد الرئيس الفيتنامى على ضرورة امتثال بيونج يانح لقرارات مجل الأمن الدولي.

جدير بالذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية قالت إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين. وأعلنت الحكومة اليابانية سقوط ما يبدو وأنهما قذيفتان فى بحر اليابان خارج منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت فى شهر مارس الماضى ما يُعتقد أنهما صاروخان بالستيان. وبعد أربعة أيام من ذلك، أطلقت صاروخين بالستيين قصيرى المدى من إقليم هامجيونج الجنوبي.

وقد أعلنت بيونج يانج يوم الاثنين إجراء تجربة إطلاق ناجحة لصواريخ بالستية موجهة بعيدة المدى مطورة حديثا خلال نهاية الأسبوع. وذكرت أن الصاروخين أصابا هدفهما على بعد 1500 كيلومتر بعد التحليق لمدة نحو ساعتين فوق كوريا الشمالية ومياهها الإقليمية.