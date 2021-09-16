النيابة تواجه قاتل والده فى أوسيم بالتحريات وتأمر بتشريح الجثمان

كتب أحمد الجعفرى

وجهت النيابة العامة، لعاطل متهم بقتل والده فى أوسيم، تهمة القتل العمد، وواجهته بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، ومازالت التحقيقات جارية معه، لكشف تفاصيل الجريمة.

وأصدرت جهات التحقيق قرارا بتشريح جثة المجني عليها وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في حادث مقتل مسن على يد ابنه في أوسيم، أن المتهم سيئ السلوك، ودائم التشاجر مع والده، وأنه كان يرغب في الحصول من والده على مبلغ مالي، إلا أن القتيل رفض الاستجابة له، خشية شراء المتهم لمواد مخدرة، مما دفع القاتل للاعتداء على والده بزجاجة أنهت حياته.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم استولى على الهاتف المحمول الخاص بوالده وفر هاربا، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل، لاتهامه بقتل والده في أوسيم، بسبب خلافات بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وكشفت التحريات أن عاطل قتل والده نتيجة خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى المشرحة عقب الانتهاء من مناظرتها، ومعاينة مسرح الجريمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وذكر شهود عيان أن المتهم اعتدى على والده بزجاجة، وأن المجني عليه مصاب بعجز يمنعه من الحركة.