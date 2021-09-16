المتهمان بسرقة المحال بشبرا: "نستخدم مفتاح مصطنع ونبيع المسروقات لتاجر خردة"

كتب كريم صبحى

أدلى عاطلين متهمين بالسرقة فى منطقة شبرا، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهمان إنهما كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المحال والمخازن التجارية بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وأضاف المتهمان أنهما ارتكبا واقعتي سرقة بنفس الأسلوب، وأشارا إلى قيامهما ببيع المسروقات لأحد تجار الخردة.

وقرر قاضى المعارضات بمحكة شبرا، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص فى السرقة من أمام المخازن والمحلات التجارية 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة شبرا، بلاغا من صاحب محل فراشة، كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة مجموعة من شبكات الكهرباء الخاصة بالحفلات من داخل المحل ملكه .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة القسم) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب مخزن خردة "كائن بدائرة القسم").

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، كما أقر المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من أمام المخازن والمحال التجارية بأسلوب "المغافلة".

واعترفا بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما الآخر "سيئ النية"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.